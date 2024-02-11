Göztepe'den zirve yolunda kritik galibiyet!

Trendyol 1. Lig 22. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaştı.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Göztepe 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 64. dakikada Yalçın Kayan ve 90+1. dakikada Romula kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 45 yaptı ve lider Eyüp ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e indirdi. Bandırmaspor ise 33 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Manisa'yı ağırlayacak. Bandırma ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.



