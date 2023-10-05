Göztepe'de Messaoudi dönüyor, İsmail bekliyor

Göztepe'de sakat oyunculardan Billal Messaoudi iyileşirken, İsmail Köybaşı'nın tedavisi devam etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de Messaoudi dönüyor, İsmail bekliyor
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05 Ekim 2023 14:49
1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü ve Adanaspor'u üst üste 1-0 yenip yarışa ortak olan Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Boluspor karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, sakat oyuncuların son durumu netlik kazandı.

Arka adalesinden sakatlık geçiren Cezayirli kanat oyuncusu Billal Messaoudi'nin iyileştiği ifade edildi. Bu sezon Göztepe ile 4 maça çıkan Messaoudi, Manisa FK ve Adanaspor müsabakalarında yer alamadı.

Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı'nın ise tedavisini sürdürdüğü öğrenildi. Sezon başında Somaspor ile oynanan hazırlık maçında ayak tabanından sakatlanan tecrübeli sol bek hiçbir resmi maça çıkamadı. İsmail'in birkaç maç daha kaçıracağı ancak durumunun hızla iyi gittiği bildirildi.

 
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