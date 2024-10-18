Göztepe'de Eyüpspor maçı öncesi 2 eksik

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda İkas Eyüspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Eyüpspor maçı öncesi 2 eksik
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18 Ekim 2024 13:16
Trendyol Süper Lig'in yeni ekipleri ikas Eyüpspor ile Göztepe, 9. hafta mücadelesinde 19 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ikas Eyüpspor-Göztepe maçında hakem Turgut Doman düdük çalacak.

İlk 8 haftada on ikişer puan toplayan Göztepe ile ikas Eyüpspor, ligde 6. ve 7. sırada bulunuyor.

2 KİŞİ YOK!

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş'un yanı sıra sarı kart cezalısı Anthony Dennis forma giyemeyecek.

 
 
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