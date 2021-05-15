Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi kriz!

Beşiktaş'ın Göztepe kafilesinde teknik heyet futbolcular ve onların eşleriyle çocukları olmak üzere 91 kişi yer alıyor. Göztepe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi kararlarını gerekçe göstererek 20 kişiden fazlasına izin vermediği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi kriz!
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15 Mayıs 2021 13:14
Süper Lig 'in son haftasında İzmir'de oynanacak ve şampiyonluğu yakından ilgilendirecek Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi kafile sıkıntısı yaşanıyor.

Beşiktaş'ın Göztepe kafilesinde teknik heyet futbolcular ve onların eşleriyle çocukları olmak üzere 91 kişi yer alıyor. Ancak Göztepe yönetimi bu sezon sadece 20 kişiye izin vermiş durumda. Fanatik Gazetesi'nden Süleyman Hatısaru'nun haberine göre; Beşiktaş'ı da 20 kişiyle sınırlandırıyorlar.

Göztepe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi kararlarını gerekçe göstererek 20 kişiden fazlasına izin vermediği öğrenildi.

Siyah beyazlıların, şampiyonluk maçı olduğu gerekçesiyle İzmir ekibinden izin istediği belirtildi. Görüşmeler sürüyor.


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