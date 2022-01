Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.



Karşılaşmada İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Cherif Ndiaye ve 87. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise uzatmalarda Aleksic'ten geldi.



Bu sonucun ardından Göztepe, ligde oynadığı son 4 maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu ve puanını 27'ye yükseltti. Emre Belözoğlu, yönetiminde ilk kez geçen hafta kaybeden Medipol Başakşehir ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. İstanbul ekibi, 34 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, İzmir derbisinde Altay'ı kendi sahasında ağırlayacak. Başakşehir ise Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.



BAŞAKŞEHİR'DE 5 DEĞİŞİKLİK



Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda 5 değişiklik yapıldı.



Turuncu-lacivertli takımın, ligin 22. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenildiği maça ilk 11'de yer alan Volkan Babacan, Danije Aleksic, Serdar Gürler, Fredrik Gulbrandsen ve Deniz Türüç'ün yerine Muhammed Şengezer, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, ilk 11'de sahaya çıktı.



Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler kadroya dahil edilmedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Mahmut Tekdemir ceza sahasındaki Okaka'ya pasını attı. Okaka'nın sol çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.



17. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Ndiaye ceza sahasına ortasını yaptı, Jahovic penaltı noktası yakınından topa kafayı vurdu. Kaleci Muhammed soluna gelen meşin yuvarlağı uzandı ve kontrol etti.



37. dakikada konuk ekip öne geçti. Moubandje'nin sol kanattan altı pas önüne gönderdiği topa Ndiaye kayarak vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.



Mücadelenin ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





47. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Chadli, Göztepe ceza sahasında topla buluştu. Chadli, Okaka'ya yüksek bir top gönderdi. Göğsüyle topa düzelten Okaka'nın röveşatasında meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.



57. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Hasan Ali'nin ceza sahasına yerden gönderdiği topu Okaka kontrol etti ve uygun pozisyondaki Chadli'ye pasını attı. Chadli'nin şutunu kaleci İrfan kontrol etti.



70. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Deniz Türüç'ün pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli, sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci İrfan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



78. dakikada ev sahibi takımın atağında Berkay çalımlarla ceza sahasına girdi, soldan ortasını yaptı. Altı pas önünde Okaka kafayı vurdu, kaleci İrfan Can soluna uzanıp topu kontrol etti.



87. dakikada Göztepe farkı ikiye yükseltti. Atınç'ın kullandığı serbest vuruşta uzun gönderdiği topa hareketlenen Halil, Duarte'nin üzerinden seken topu ceza sahasında kontrol etti. Halil, sol çaprazdan dar açıdan şutunu çekti, kaleci Muhammed'in bacaklarının arasından geçen top ağlara gitti.



90+5. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e düşürdü. Hasan Ali'nin soldan ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Aleksic yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2.



Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay



Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci (Dk. 69 Gulbrandsen), Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Aleksic), Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Deniz Türüç), Berkay Özcan, Chadli (Dk. 78 Emre Çolak), Okaka



Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 46 Atakan Rıdvan Çankaya), Atınç Nukan, Wilker, Obinna, Yalçın Kayan (Dk. 85 Kahraman Demirtaş), Murat Paluli, Moubandje, Halil Akbunar, Jahovic (Dk. 73 Lourency), Ndiaye



Goller: Dk. 37 Ndiaye, Dk. 87 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 90+5 Aleksic (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 41 Wilker (Göztepe), Dk. 45 Duarte, Emre Belözoğlu (Maç bitiminde-teknik direktör) (Medipol Başakşehir)









