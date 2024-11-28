Görkem Öcal, Masa Tenisi Şampiyonası'na veda etti!

Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'na 15 yaş altı tek erkekler kategorisinde katılan milli sporcu Görkem Öcal, son 16 turunda elendi.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Görkem, Yeni Zelanda'dan August Xiao'yu 4-0 mağlup ederek ilk turu geçti.
Görkem, son 16 turunda karşılaştığı Goney Kore'den Lee Seungsoo'ya 4-2 yenilerek şampiyonaya veda etti.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Görkem, Yeni Zelanda'dan August Xiao'yu 4-0 mağlup ederek ilk turu geçti.
Görkem, son 16 turunda karşılaştığı Goney Kore'den Lee Seungsoo'ya 4-2 yenilerek şampiyonaya veda etti.