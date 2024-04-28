Goretzka: "Real Madrid için sabırsızlanıyorum"

Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacakları yarı final karşılaşması için sabırsızlandığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Goretzka: 'Real Madrid için sabırsızlanıyorum'
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28 Nisan 2024 17:06
Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçıyla ilgili konuştu.

Alman futbolcu, "Takımımıza inanıyorum. İstikrarsız bir sezon geçirdik ve Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanmak için bir şansımız var. İyi hazırlanmaya çalışacağız. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Bayern Münih formasıyla Real Madrid'e karşı oynama şansını henüz yakalayamadım. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde böyle bir eşleşmeden daha iyi ne olabilir ki?" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı final maçı ilk ayağında 30 Nisan Salı günü sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.

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