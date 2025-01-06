Görele Bld.Spor, Anadolu Üniversitesi'ni yendi

Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 10. haftasında Görele Belediyespor, Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nü 35-32'lik skorla mağlup etti.
Görele 13 Şubat Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip 17-15 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğü ele geçiren ev sahibi Görele Belediyespor, salondan 35-32 galip ayrıldı.
Görele 13 Şubat Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip 17-15 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğü ele geçiren ev sahibi Görele Belediyespor, salondan 35-32 galip ayrıldı.