Google, deprem bölgesindeki güvenli yerlerin listesini yayınladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem, büyük artçı sarsıntılarla etkisini sürdürdü. Bu depremin ardından bağımsız bir 7.5'lik bir deprem daha meydana geldi, 7.5'lik depremden 10 dakika sonra Malatya, 6.0'lık bir deprem ile daha sallandı.Artçı depremlerin sonlanmadı bölgelerle ilgili Google son derece kritik bir sayfa hazırladı. 6 farklı ildeki güvenli bölgeler, Google Haritalar üzerinde işaretlendi.Seyrantepe Kapalı Spor SalonuŞehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip LisesiYenişehir Gençlik MerkeziGSB Bağlar Gençlik MerkeziTüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre MerkeziŞehit Polis Halit Gürsel Spor KompleksiDiyarbakır StadyumuTalaytepe Spor KompleksiDiyarbakır Ulu CamiiKurşunlu CamiiFatih CamiiDiyarbakır Merkez CamiHazreti Süleyman CamiiMehmet Ümit Balcı CamiHalidiye Camiiİsmail Hakkı Demirok CamiMekke camiiAbdürrezzak CamiiMervani CamiiKaynartepe CamiHazreti Süleyman CamiiHayırseverler CamiiAbide CamiiDiyarbakır HipodromuÇiçek Plaza Düğün SalonuUğur Okulları Gaziantep Kampüsüİncilikaya spor salonuŞehit Kamil Belediyesi Beykent Spor SalonuKuzeyşehir Spor SalonuTalat Özkarslı Spor SalonuHasan Doğan Spor KompleksiKarakedi Saklı BahçeMüzeyyen Erkul Bilim ve Sanat MerkeziHürriyet ParkıDedekorkut Sosyal TesisleriSalköprü Semt KonağıÖzalper Semt KonagiAkçadağ BelediyesiAkçadağ Anadolu LisesiAkçadağ Şehit Alper Güde Teknik Lise Ve Çok Programlı LiseArapgir BelediyesiDarende Hükümet KonağıBattalgazi BelediyesiDoğanyol LisesiMalatya Kuluncak İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüAhmet Yesevi Gençlik MerkeziBirecik Gençlik MerkeziBozova Gençlik MerkeziCeylanpınar Büyükşehir Gençlik MerkeziHalfeti Gençlik MerkeziHilvan Gençlik MerkeziHayati Harrani Gençlik MerkeziŞehitlik İlkokuluİbrahim Halil Yıldım ParkıSırrın CamiHarran Kapı CaddesiRabia MeydanıŞanlıurfa HipodromuAdana Yeşiloba Hipodromu