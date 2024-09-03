Golbol Kadın Milli Takımı, Paris'te yarı finale yükseldi

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Golbol Kadın Milli Takımı, Paris'te yarı finale yükseldi
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03 Eylül 2024 23:22
Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, Güney Kore'yle karşılaştı.

İlk yarıyı 4-1 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, maçı da 6-3. kazanarak yarı finalist oldu.

Milli takım yarı finalde yarın TSİ 20.45'te Brezilya'yla karşılaşacak. Türkiye ile Brezilya arasında Paris 2024'te oynanan grup maçı 3-3 berabere bitmişti.

Yarı finalin diğer maçında ise çarşamba günü TSİ 16.15 Çin ile İsrail karşı karşıya gelecek.

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