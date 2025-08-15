15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Gol sevincinde takla atarken sezonu kapattı!

Rusya 2. Ligi'nde oynana Dinamo Barnaul - Orenburg-2 maçında, genç santrafor Kirill Mogel attığı golü takla atarak kutlamak istedi ancak büyük bir talihsizlik yaşadı.

calendar 15 Ağustos 2025 11:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Gol sevincinde takla atarken sezonu kapattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Rusya 2. Ligi'nde oynanan Dinamo Barnaul - Orenburg-2 maçı talihsiz bir sakatlığa sahne oldu.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan ev sahibi takımda 80. dakikada oyuna giren Kirill Mogel, 4 dakika sonra attığı gol sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.

Golünü takla atarak kutlamak isteyen Mogel, akrobatik hareketini tamamlayamadı ve dizlerinin üzerine kötü şekilde düşerek sakatlandı.



9 AY SAHALARDAN UZAK

Rus santrafor oyuna devam edemezken, çekilen MR'ında çapraz bağlarının koptuğu ortaya çıktı. Ameliyat olacak futbolcunun 9 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapattığı bildirildi.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA 

Öte yandan Mogel'in sakatlığıyla ilgili olarak Dinamo Barnaul'dan yapılan açıklamada 22 yaşındaki futbolcuya sitem edildi ve "Bu talihsiz olay, daha fazla gol atmak için çok fazla antrenman yapması ve gol sevincini daha az düşünmesi gereken genç futbolculara ibret olsun" ifadeleri kullanıldı. 

Bu arada Kirill Mogel'in takla atarken sakatlandığı anların videosu sosyal medyada viral oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.