Gökhan Zan: "Yalvarırım yardım getirin"

Eski futbolcu Gökhan Zan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Hatay şehrine yardım istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gökhan Zan: 'Yalvarırım yardım getirin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2023 20:06
Hatayspor'un eski yardımcı antrenörü Gökhan Zan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda depremden etkilenen Hatay şehrine yardım istedi.

Yaptığı paylaşımda Hatay'ın çok zor durumda olduğunu söyleyen Zan, "Allah'ım yardım. Hatay bitti. Yalvarıyorum sesimizi duyun. İnternet yok, su yok, yardım yok, kimse yok. Hatay terkedilmiş, ne olur sesimizi duyurun, ne olur sesimiz olun, yalvarıyorum" dedi.

Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Gökhan Zan, "Herkes kendi çabasıyla kurtulmaya çalışıyor. Sesimizi duyuran yok, internet yok. Hiçbir şey yok burada, her şey yerle bir olmuş. Hatay olarak terk edilmişiz." ifadelerini kullandı.

 
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ