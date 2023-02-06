Gökhan Zan: 'Yalvarırım yardım getirin'

Hatayspor'un eski yardımcı antrenörü Gökhan Zan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda depremden etkilenen Hatay şehrine yardım istedi.
Yaptığı paylaşımda Hatay'ın çok zor durumda olduğunu söyleyen Zan, "Allah'ım yardım. Hatay bitti. Yalvarıyorum sesimizi duyun. İnternet yok, su yok, yardım yok, kimse yok. Hatay terkedilmiş, ne olur sesimizi duyurun, ne olur sesimiz olun, yalvarıyorum" dedi.
Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Gökhan Zan, "Herkes kendi çabasıyla kurtulmaya çalışıyor. Sesimizi duyuran yok, internet yok. Hiçbir şey yok burada, her şey yerle bir olmuş. Hatay olarak terk edilmişiz." ifadelerini kullandı.
Yaptığı paylaşımda Hatay'ın çok zor durumda olduğunu söyleyen Zan, "Allah'ım yardım. Hatay bitti. Yalvarıyorum sesimizi duyun. İnternet yok, su yok, yardım yok, kimse yok. Hatay terkedilmiş, ne olur sesimizi duyurun, ne olur sesimiz olun, yalvarıyorum" dedi.
Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Gökhan Zan, "Herkes kendi çabasıyla kurtulmaya çalışıyor. Sesimizi duyuran yok, internet yok. Hiçbir şey yok burada, her şey yerle bir olmuş. Hatay olarak terk edilmişiz." ifadelerini kullandı.