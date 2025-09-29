29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
1-190'
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-3
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-490'

Gökhan Sazdağı: "Yukarılara tırmanmak istiyoruz"

Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı, Kocaelispor maçının ardından konuştu.

calendar 29 Eylül 2025 22:22 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 22:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Sazdağı, Kocaelispor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"STRESLİ AMA ÖNEMLİ BİR GALİBİYET" 

Takımın zor bir dönemden geçtiğini belirten Sazdağı, kazanmanın önemine dikkat çekti:



"Maç eksiğimiz vardı, bunu biliyoruz. Yukarıya oynamak için böyle maçları kazanmak gerekiyor. Zor bir periyottan geçtik. Kocaelispor iyi mücadele etti. İlk yarıda maçı koparabilirdik ama istemsiz geriye yaslandık. Daha iyi olabilirdi ama stresli bir maçtı bizim için. İyi bitti, mutluyuz. Önümüzdeki hafta derbi var, ona hazırlanacağız. Galibiyet üstüne galibiyetle yukarıya tırmanmak istiyoruz. Böyle devam ettikçe olacağına inanıyoruz."

"ARMA İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"  

Beşiktaş'taki takım ruhuna vurgu yapan deneyimli oyuncu, kadrodaki rekabeti olumlu buldu:

"Cerny olsun Cengiz olsun ikisiyle de anlaşıyorum. Taylan kardeşim, Svensson da var. Kimin oynadığı önemli değil. Arma için mücadele edeceğiz. Kim iyiyse o oynar. Önemli olan takıma katkı vermek."

"ADAPTASYON SÜRECİM HIZLI GEÇTİ"  

Takıma kısa sürede uyum sağladığını belirten Sazdağı, birlikteliğin önemine değindi:

"Birçok oyuncuyu tanıyordum önceden. Bu da adaptasyonumu hızlandırdı. Çok iyi bir takım var. Güzel bir birliktelik oldu. Daha çok mücadele ederek yukarıya tırmanmak istiyoruz. Hedefimiz bu."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
