Gökhan İnce: 'Hedefimiz Avrupa Şampiyonu olmak'

Goalball Erkek A Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan İnce, Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenecek olan 'Goalball Avrupa Şampiyonası' hedeflerine ilişkin "2015 yılında şampiyon olmuştuk. Hedefimiz 2025 yılında yine Avrupa Şampiyonu olmak" dedi.2025 Goalball Avrupa Şampiyonası, 28 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında Finlandiya'nın Lahti kentinde bulunan Pajulahti Olimpik ve Paralimpik Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek. Türkiye, Şampiyonaya Erkek ve Kadın milli takımları düzeyinde katılım gösterecek. Goalball Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdüren Goalball Erkek A Milli Takım'da ise hedef 10 yıl önce kazanılan Avrupa Şampiyonluğu'nu tekrar etmek. Bu bağlamda Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan İnce ve takım kaptanı Hüseyin Alkan Avrupa Şampiyonası hazırlık süreçlerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan İnce, Milli takımda mücadele edecek sporcuların 6 ay önce seçildiğini ifade etti. 4 aydır yoğun bir programla Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirten İnce,diye konuştu.Avrupa Şampiyonası'nda, 2015 yılında şampiyon olduklarını hatırlatan İnce,diye belirtti.Ayda, 25-26 gün antrenman yaparak yoğun bir şekilde 2025 Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını dile getiren takım kaptanı Hüseyin Alkan,ifadelerinde bulundu.