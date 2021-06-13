Gökhan Gönül, Fenerbahçe'den haber bekliyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül, kariyerini Sarı-Lacivertli kulüpte tamamlamak istiyor. Tecrübeli sağ bek, Fenerbahçe yönetiminden sözleşme görüşmesi için haber bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'den haber bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2021 11:18
Gökhan Gönül
Gökhan Gönül
Fenerbahçe
Geçen sezon başında 4 yıl aranın ardından Fenerbahçe 'ye dönen Gökhan Gönül'ün, Sarı Lacivertliler'le olan sözleşmesi sona erdi. 36 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de bir yıl daha forma giymek ve kariyerini burada sonlandırmak istiyor.

Teknik adam belirsizliği nedeniyle yönetim bu konuda henüz adım atmazken, Süper Lig 'in yeni ekipleri Adana Demir ile Giresun'un tecrübeli futbolcuyu listesine aldığı gelen haberler arasında.

Beklemeye geçen Gökhan ise ilk teması Kanarya'yla yapmayı istiyor.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.