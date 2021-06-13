Gökhan Gönül, Fenerbahçe'den haber bekliyor

Geçen sezon başında 4 yıl aranın ardından Fenerbahçe 'ye dönen Gökhan Gönül'ün, Sarı Lacivertliler'le olan sözleşmesi sona erdi. 36 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de bir yıl daha forma giymek ve kariyerini burada sonlandırmak istiyor.Teknik adam belirsizliği nedeniyle yönetim bu konuda henüz adım atmazken, Süper Lig 'in yeni ekipleri Adana Demir ile Giresun'un tecrübeli futbolcuyu listesine aldığı gelen haberler arasında.Beklemeye geçen Gökhan ise ilk teması Kanarya'yla yapmayı istiyor.