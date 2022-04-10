Giresunspor kazandı, Malatyaspor küme düştü

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor bitime 6 hafta kala lige veda etti.

Haber; Sporx.com
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Giresunspor kazandı, Malatyaspor küme düştü
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10 Nisan 2022 15:30
Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Cihat Arslan'ın takımı Yeni Malatyaspor ile Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Giresunspor, 1-0'lık skorla kazandı ve Malatyaspor, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Giresunspor'un golünü 23. dakikada Hamidou Traore kaydetti.

YENİ MALATYASPOR KÜME DÜŞTÜ

Süper Lig'de üst üste 4. yenilgisini alan Yeni Malatyaspor, 20 puanda kalırken bitime 6 hafta kala Süper Lig'e havlu atmış oldu. Giresunspor ise 39 puana yükselerek düşme potasıyla arasındaki farkı arttırdı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.



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