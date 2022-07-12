Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da izin bitti. Yeni sezonda başarılı bir görüntü çizmek isteyen Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına bugün Erzurum'da başladı.



GİRESUNSPOR'DA İZİN BİTTİ



Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi ilk etap kampının ardından oyunculara üç gün Kurban Bayramı izni verildiği belirtildi.



ERZURUM'DA KAMP ZAMANI



Yine Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün başlayan ikinci etap çalışmalarının ise 23 Temmuz'a kadar süreceği kaydedildi.





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