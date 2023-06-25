Giresunspor'da İrfan Buz dönemi sona erdi!

Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörü İrfan Buz ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisi ve ekibine göstermiş oldukları çaba ile çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



56 yaşındaki teknik adam Spor Toto Süper Lig'de son 5 maça kala Giresunspor'un başına geçmiş 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet almasına rağmen, kümede tutmayı başaramamıştı.









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