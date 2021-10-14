Gigi Becali: 'Aşı olacağıma kafama sıksınlar!'

Steaua Bükreş Kulübü'nün sahibi Gigi Becali, koronavirüs aşısıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.



Becali aşı olmayacağını belirterek, "Aşı olmayacağım! Masada bir silah ve koronavirüs aşısı yan yana olsa kafama sıkılmasını tercih ederim!" ifadelerini kullandı.



Becali ayrıca kulüpte çalışan herkese aşı olmayı yasaklayarak Romanya'da gündem oldu. Gigi Becali'nin bu açıklaması ve hamlesi, Romanya'da büyük bir tartışmaya yol açtı.





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