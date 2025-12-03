Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Twitter'daki 2021 yılına kadar uzanan tüm paylaşımlarını sildi ve Instagram hesabından Milwaukee Bucks ile ilgili tüm içerikleri kaldırdı.Yıldız oyuncunun hesabında yalnızca NBA Şampiyonluğu ve NBA Kupası gönderileri kaldı.Antetokounmpo, Twitter hesabında 2021'den itibaren tüm paylaşımlarını kaldırırken; Instagram hesabındaki Bucks ile ilgili neredeyse tüm içerikleri de sildi. Yalnızca NBA Şampiyonluğu ve Sezon İçi Turnuva paylaşımları yerinde bırakıldı.Bucks, sezonun son bölümünde büyük sıkıntılar yaşıyor. Son dokuz maçın sekizini kaybeden Bucks, yedi maçlık mağlubiyet serisinin ardından lig genelinde geleceğine yönelik spekülasyonların odağında.Takım, Doğu Konferansı'nda 9 galibiyet – 13 mağlubiyet ile play-in sınırının da altında bulunuyor.Öte yandan Giannis Antetokounmpo, bireysel anlamda yine elit seviyede bir sezon geçiriyor. Yıldız oyuncu, maç başına 30.6 sayı, 10.7 ribaund ve 6.4 asist ortalamalarıyla oynuyor.