"Giannis, Chris Paul'u takımda istiyor" iddiası!

NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson'a göre Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, ekibinin Chris Paul ile anlaşmasını istiyor.



Antetokounmpo, hafta sonu Bucks yönetimiyle bir toplantı yapmıştı ve Giannis, takım arkadaşı olarak sahip olmak isteyeceği oyuncuların bir listesini sunmuştu.



"Scoop B", durumu şu tweet'le açıkladı:



"Giannis Antetokounmpo'nun hafta sonu Bucks yönetimiyle yaptığı toplantı, Greek Freak'in ayrıca takım arkadaşı olmak isteyeceği oyuncuların bir listesini vermesini de içeriyordu. Bana Chris Paul'un da o listede olduğu söylendi."



