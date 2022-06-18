Georgiy Bushchan: "Fenerbahçe'den etkilenmedim"

Dinamo Kiev'in kalecisi Georgiy Bushchan, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Georgiy Bushchan: 'Fenerbahçe'den etkilenmedim'
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18 Haziran 2022 18:55
Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan, Fenerbahçe ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları için konuştu.

Ukraynalı eldiven, kurada Fenerbahçe'nin çıkmasını, "Şunu söyleyebilirim; Fenerbahçe'nin çıkmasından etkilenmedim. Bu beklediğimiz bir şeydi. Her turda önemli rakipler var. Umarım, Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileri gideceğiz ve daha eğlenceli olacak" sözleriyle değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile ilk maçı Polonya'da oynayacak. Rövanş karşılaşması İstanbul'da olacak.

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