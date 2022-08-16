Genk, Samatta'yı kiraladı

Genk, Fenerbahçe'den Mbwana Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.Samatta'nın maaşı olan 2 milyon 750 bin euro'nun yarısını Genk karşılayacak. Belçika kulübünün ayrıca istemesi halinde 4 milyon euro karşılığında Tanzanyalı golcünün bonservisini alabilecek.Eylül 2020'de Aston Villa'dan 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Mbwana Samatta, geçen sezonu da Antwerp'te geçirmişti.Samatta, Süper Lig'de forma giydiği 30 maçta 5 kez fileleri havalandırdı.