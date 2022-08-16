Genk, Samatta'yı kiraladı

Belçika Ligi ekiplerinden Genk, Fenerbahçe'den Mbwana Samatta'yı kiraladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Genk, Samatta'yı kiraladı
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16 Ağustos 2022 16:01
Genk, Fenerbahçe'den Mbwana Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.

Samatta'nın maaşı olan 2 milyon 750 bin euro'nun yarısını Genk karşılayacak. Belçika kulübünün ayrıca istemesi halinde 4 milyon euro karşılığında Tanzanyalı golcünün bonservisini alabilecek.

Eylül 2020'de Aston Villa'dan 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Mbwana Samatta, geçen sezonu da Antwerp'te geçirmişti.

Samatta, Süper Lig'de forma giydiği 30 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. 

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