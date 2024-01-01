Genesio eski öğrencisiyle gelmek istiyor iddiası

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Bruno Genesio'nun eski öğrencisi Xeka'yı kendisiyle birlikte getirmek istediği iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Genesio eski öğrencisiyle gelmek istiyor iddiası
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01 Ocak 2024 12:07
Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün son olarak Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio olması bekleniyor.

Fransız çalıştırıcı ile Monaco'da bir görüşme gerçekleştiren 2. Başkan Hüseyin Yücel'in tecrübeli çalıştırıcı ile her konuda anlaşma sağladığı belirtilmişti.

ESKİ ÖĞRENCİSİYLE GELECEK

Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen tecrübeli çalıştırıcının yönetimden orta saha için bir transfer istediği öğrenildi.

57 yaşındaki çalıştırıcının Rennes'de birlikte çalıştığı Portekizli orta saha Xeka'nın ismini yönetime verdiği ve şu anda kulüpsüz durumda bulunan 29 yaşındaki yıldızın transfer edilmesini istediği ifade edildi.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Geçen sezon Lille'den Rennes'e transfer olan yıldız isim sezon başında takımdan ayrılmıştı. Yıldız futbolcunun sezon başından bu yana bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Siyah-Beyazlılar'da Genesio'nun takımın başına geçmesinden sonra Xeka için temasların hızlanacağı belirtildi. Xeka'nın da Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında yer aldı.

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