Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Recep Karatepe, "Bundan sonraki maçlarda çok daha farklı, daha ileride oynayan, daha çok pozisyon üreten bir takım olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.



Karatepe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Oyun genelinde tamamen oyun üstünlüğü bizdeydi, ilk yarıda daha farklı bir sonuç elde edebilirdik ama duran toptan gol bulabileceğini düşündüğümüz ve çalıştığımız Boluspor, maalesef duran toptan bulduğu golle öne geçti. Daha sonra enerjimiz ve pozisyonlar açısından da üretken bir takımdık. Genel anlamda takımın tavrı, oyun iştahı, taktiksel disiplini şu anda iyi, sadece skora yansımadı." diye konuştu.



Gelecek hafta Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacakları maçta iyi oyunlarını skorla destekleyeceklerine inandığını belirten Karatepe, "Maalesef oyunun akıcılığıyla ilgili biraz sıkıntı yaşıyoruz, yüzde 65 topa sahip olup çok oyun durduğu zaman ister istemez ritmimiz bozuluyor. Bu da sıkıntılı süreç getiriyor, gol bulmakta da sıkıntılar çekiyorsunuz. Bundan sonraki maçlarda çok daha farklı, daha ileride oynayan, daha çok pozisyon üreten bir takım olmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Gülpınar: "Bir puan bizim için kazanç gibi gözüyor"



Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, "Genel itibarıyla totalde bir puan bizim için kazanç gibi gözüyor, çünkü hem kadro derinliği anlamında hem de mevkisel anlamda eksikliklerimiz var. Gençlerbirliği zor bir deplasman, onlar da geçen hafta bir mağlubiyet aldı, burada onlar da mutlak galibiyet parolasıyla çıktı, bunun farkındaydık. Şu anlık gücümüz ve oyuncu kadrosu derinliği nispetinde olabilecek en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştık ve arkadaşlarımız elinden gelen mücadeleyi gösterdi." ifadelerini kullandı.



Gülpınar, bazı oyuncularının mevkileri olmamasına rağmen görev yaptıkları bölgelerde iyi oyun sergilediğini belirterek, şunları dile getirdi:



"Deplasmanda bir puan iyi. Öndeyken ikinci yarı başında golü yedik, belki golü yemesek skoru koruyabilirdik. Üç puan da alabilirdik ama 1-1'den sonra onlar da ikinci golü bulabilirdi. Sonuçta kendi gücümüzü bilerek bir strateji belirledik ve buradan bir puan aldık. Yarışıyoruz, yarışırken de performansımızı yükseltip diğer maçlara da daha iyi çıkmak için uğraşıyoruz. Bugün oyuncularımız adına da bir puan moral oldu, inşallah haftaya içeride oynayacağımız maçta 3 puanla tanışıp ondan sonra hem ritmimizi yakalayıp hem de kadromuzu derinleştirip yolumuza devam etmek istiyoruz."





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