Gençlerbirliği'ne Adanaspor freni!

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'ne Adanaspor freni!
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07 Nisan 2024 18:00
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, Adanaspor'u konuk etti. 

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Gençlerbirliği'nin golünü 19. dakikada Melih Bostan, Adanaspor'un golünü ise 45+1. dakikada Abdoulaye Doba kaydetti. 

Son 3 maçını kazanan Gençlerbirliği'nin serisi bu sonuçla birlikte sona erdi. Ankara ekibi, puanını 44'e yükseltti. Geçen hafta Eyüpspor'u mağlup eden Adanaspor ise, 31 puana yükseldi. 

Gelecek hafta Gençlerbirliği, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Adanaspor ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.


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