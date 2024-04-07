Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, Adanaspor'u konuk etti.



Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Gençlerbirliği'nin golünü 19. dakikada Melih Bostan, Adanaspor'un golünü ise 45+1. dakikada Abdoulaye Doba kaydetti.



Son 3 maçını kazanan Gençlerbirliği'nin serisi bu sonuçla birlikte sona erdi. Ankara ekibi, puanını 44'e yükseltti. Geçen hafta Eyüpspor'u mağlup eden Adanaspor ise, 31 puana yükseldi.



Gelecek hafta Gençlerbirliği, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Adanaspor ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.







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