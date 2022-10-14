Gençlerbirliği'nde hazırlıklar tamamlandı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında cumartesi sahasında Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. İdman, taktik çalışma ve tam sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.



Gençlerbirliği'nde Musa Şahindere, Ahmet Enes Akkan, Onur Alp Sarman ve Oleksandr Belyaev sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacak.





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