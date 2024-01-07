Gençlerbirliği bir yeni transfer daha açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Oğuzhan Berber'le ön protokol imzaladı.



Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar geçerli ön protokol imzalandı.



Son olarak Trendyol 1. Lig'de Manisa FK forması giyen tecrübeli oyuncu, altyapısından yetiştiği Denizlispor'un yanı sıra Denizli Belediye, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor, Altınordu, Samsunspor, Kayserispor, İstanbulspor ve Boluspor kulüplerinde de oynadı.





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