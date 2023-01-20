Gençlerbirliği, 100. yılında küme düşme korkusu yaşıyor

Ankara'nın Cumhuriyet ile yaşıt 100 yıllık kulübü Gençlerbirliği, bu sezon zor günler geçiriyor.



Kuruluşunun 100. yılını 14 Mart'ta kutlayacak Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de 19 maç sonunda üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından bir alt lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.



Ligde 17 maçta 3 beraberlik ve 14 yenilgiyle sahadan ayrılan başkent temsilcisi, son 8 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Yaptığı 19 maçta bir galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgiyle 7 puan alabilen Gençlerbirliği, ligin son sırasından kurtulamadı.



3 teknik adam yönetiminde istediğini alamadı



Geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan Metin Diyadin ile 2022-2023'e başlayan Ankara ekibi, ligde Diyadin yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet alarak sadece 5 puan toplayabildi.



Alınan başarısız sonuçların ardından Metin Diyadin'le yollarını ayırarak Taşkın Aksoy'u göreve getiren Gençlerbirliği, Aksoy'un takımın başında çıktığı 4 maçtan da puan alamadı.



Ligdeki konumu gittikçe kötüleşen Gençlerbirliği'nde yönetim, çareyi tekrar teknik direktör değiştirmekte aradı. Kırmızı-siyahlılar, Aksoy'un ardından geçtiğimiz sezon başarılı sonuçlar alarak Ankaragücü'nü Spor Toto Süper Lig'e taşıyan Mustafa Dalcı'yı göreve getirmesine rağmen kötü gidişi durduramadı.



Ligde kalma umudu yeni transferler



Gençlerbirliği, 14. haftada göreve başlayan Dalcı yönetiminde çıktığı 7 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.



Çıktığı 19 maçta 7 puan alarak puan tablosunda son sıraya yerleşen Gençlerbirliği 43 yıl sonra, en son 1979-1980 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig'e tekrar düşme tehlikesiyle karşı karşıya.



Sezon başında aldığı transfer yasağı sebebiyle lige takviye yapamadan başlayan Gençlerbirliği, transfer tahtasının açılmasıyla birlikte 18 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.



Yeni transferlerle ikinci yarının ilk maçına Altınordu karşısına çıkan Ankara ekibi, bu maçtan da 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Gençlerbirliği'nin tek golü yeni transfer Gabriel Torje'den geldi.



Ligin en çok gol yiyen takımı oldu



Çıktığı 19 karşılaşmada sadece 1 maç kazanabilen Ankara ekibi, tek galibiyetini deplasmanda Dyorex Boluspor'a karşı 2-1'lik skorla aldı.



Ankara ekibi bu sezon oynadığı maçlarda 19 gol atarken kalesinde ise 40 gol gördü. Kırmızı-siyahlılar, en gollü mağlubiyetini ligin 19. haftasında karşılaştıkları Bandırmaspor karşısında 5-2'lik skorla aldı.



Bu arada Gençlerbirliği, ligde 7. haftayı maç yapmadan geçti.



Başkent ekibi, 21. hafta mücadelesinde 21 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Dyorex Boluspor'u konuk edecek.



