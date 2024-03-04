Gençlerbirliği: '1 puan için çok üzgünüz'

Trendyol 1. Lig'de ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, üç puan için sahaya çıktıklarını ama bunu başaramadıklarını söyledi.



Aktepe Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaloğlu, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, "Maça kazanmak için çıktık. Rakibin bulunduğu konumdan dolayı maçın kolay olmayacağını zaten biliyordum. Kocaelispor'u deplasmanda yenmişlerdi. Zaten artık kolay maç yok." diye konuştu.



Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Kaloğlu, şöyle devam etti:



"Maçı çevirmek için her şeyi yaptık. Pozisyonlar da geldi ama maalesef futbol şansı bu hafta da yanımızda yoktu. Kaçan pozisyonlar var, bunları atabilirdik. İyi başlamadık, o biraz bizi etkiledi. Zaten kötü oynarken golü yedik, sonra maç dengelendi. Üzgünüz, kazanmak istiyorduk. Bütün planımız üç puan üzerineydi. Üst tarafa biraz daha yaklaşmak istiyorduk ama yapacak bir şey yok, önümüze bakacağız."



Kaloğlu, kırmızı-siyahlı kulüpte dün genel kurul yapıldığını hatırlatarak, "Yeni başkanımız Osman Sungur ve yönetime hayırlı uğurlu olsun. Futbolcularımız zaten uzun zamandır bu anı bekliyorlardı. İnşallah şu şanssızlığı da kırarak, önümüzdeki haftadan itibaren galibiyet serisine başlarız diye düşünüyorum. Takımımızdaki hava iyi, yalnız bazı oyuncularımız hazır değil. Bu hafta onlarla başlamak istedim. Çünkü maç kondisyonlarını kazanmaları lazım. Yatabare ve Wu'nun sakatlıkları vardı." değerlendirmesinde bulundu.





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