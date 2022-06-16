Genç Türkiye'nin temelleri atıldı!

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan ve tekrar B Ligi'ne yükselmek için büyük bir mesafe kaydeden A Milli Takım, genç kadrosuyla da umut verdi.



Teknik direktör Stefan Kuntz, 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri için gençlere güvenerek yola çıktı.



Comparisonator verilerine göre; Uluslar Ligi'nde oynayan toplam 55 takım içinde en genci Türkiye oldu. A Milli Takımımız'ın kadrosundaki 26 oyuncunun yaş ortalaması 23.78...



Türkiye'nin ardından 2'nci sırada 24 ortalama ile İzlanda, İtalya (24.8) ve Ukrayna (25) yer alıyor. Uluslar Ligi'ndeki takımlar arasında en yaşlı ekip 29 yaş ortalamasıyla Andorra olarak göze çarpıyor.





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