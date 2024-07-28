Genç milliler, Belçika'ya kaybetti!

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Belçika'ya 77-73 mağlup oldu.

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Genç milliler, Belçika'ya kaybetti!
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28 Temmuz 2024 19:39
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Belçika'ya 77-73 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, ikinci maçında Belçika'yla karşılaştı.

İlk yarıyı 45-31 geride kapatan Türkiye, maçı da 77-73 kaybetti.

İlk maçta da Almanya'ya yenilen milli takım, gruptaki son maçını yarı TSİ 13.00'da Hırvatistan'la oynayacak.

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