Genç milliler, Belçika'ya kaybetti!

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Belçika'ya 77-73 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, ikinci maçında Belçika'yla karşılaştı.
İlk yarıyı 45-31 geride kapatan Türkiye, maçı da 77-73 kaybetti.
İlk maçta da Almanya'ya yenilen milli takım, gruptaki son maçını yarı TSİ 13.00'da Hırvatistan'la oynayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, ikinci maçında Belçika'yla karşılaştı.
İlk yarıyı 45-31 geride kapatan Türkiye, maçı da 77-73 kaybetti.
İlk maçta da Almanya'ya yenilen milli takım, gruptaki son maçını yarı TSİ 13.00'da Hırvatistan'la oynayacak.
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