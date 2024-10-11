Genç Erkek Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor

Genç Erkek Boks Milli Takımı'nın, Dünya Şampiyonası kapsamında Kastamonu'da girdiği kamp sürüyor.



Milli takım, Karadağ'da 20 Ekim - 5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyona kapsamında bu ayın başında Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalara başladı.



Şampiyonaya 13 sıklette katılacak olan ay-yıldızlılar, günde çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor.



Milli Takım Başantrenörü Yavuz Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.



Sporcuların performansının her geçen gün arttığını anlatan Kılıç, "Nisan ayında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aynı ekiple birlikte iki bronz madalya nasip oldu. Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyalarla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sporcularımızın performansları iyi. Günden güne antrenmanlarla seviyelerini yükseltiyoruz. İstediğimiz seviyeye gelip müsabakalarda en iyi performansı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.



Kılıç, kampın şampiyonanın başlayacağı 20 Ekim'e kadar süreceğini kaydetti.







