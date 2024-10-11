Genç Erkek Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor

Genç Erkek Boks Milli Takımı'nın, Dünya Şampiyonası kapsamında Kastamonu'da girdiği kamp devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Genç Erkek Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2024 20:01
Genç Erkek Boks Milli Takımı'nın, Dünya Şampiyonası kapsamında Kastamonu'da girdiği kamp sürüyor.

Milli takım, Karadağ'da 20 Ekim - 5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyona kapsamında bu ayın başında Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalara başladı.

Şampiyonaya 13 sıklette katılacak olan ay-yıldızlılar, günde çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Takım Başantrenörü Yavuz Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Sporcuların performansının her geçen gün arttığını anlatan Kılıç, "Nisan ayında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aynı ekiple birlikte iki bronz madalya nasip oldu. Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyalarla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sporcularımızın performansları iyi. Günden güne antrenmanlarla seviyelerini yükseltiyoruz. İstediğimiz seviyeye gelip müsabakalarda en iyi performansı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Kılıç, kampın şampiyonanın başlayacağı 20 Ekim'e kadar süreceğini kaydetti.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery