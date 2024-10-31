Gaziantep'te iki isim sınırda

Gaziantep FK'de Göztepe maçı öncesi Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'te iki isim sınırda
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31 Ekim 2024 13:07
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının açılış karşılaşmasında cuma günü İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 9 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren David Okereke ve Godfrey Bitok bu maçta takımını yalnız bırakacak.

Takımın iki stoperi sarı kart sınırında

Gaziantep FK'de Göztepe maçı öncesi savunmanın önemli oyuncuları Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit, sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde üçer kez sarı kartla cezalandırılan iki oyuncu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada oynanacak Atakaş Hatayspor müsabakasında görev alamayacak.

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