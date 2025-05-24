Süper Lig'de 35. hafta maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Gaziantep FK'nın gollerini 24. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 45 dakikada Badou Ndiaye kaydetti.



Kasımpaşa'nın golleri 51. dakikada Mamadou Fall ve 68. dakikada Nuno Da Costa'dan geld.



Bu beraberliğin ardından Gaziantep FK 44, Kasımpaşa ise 47 puana ulaştı.



Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Göztepe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada topla ceza sahası içerisinde buluşan Kozlowski'nin rakiplerini geçerek şutunda topu, kaleci Gianniotis kontrol etti.

14. dakikada Ndiaye'nin orta sahadan pasında topla buluşan Maxim'in, şutunda meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.

21. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından pasında topla buluşan Boateng, kaleci Gianniotis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fatih Tokail, penaltı noktasını gösterdi. 24. dakikada topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Caner Keleş'in yerden pasınhda topla ceza sahasında buluşan Mamadou Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Pozisyonda ofsayt kararı verildi.

45+4. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Boateng'in pasında meşin yuvarlakla buluşan Sorescu'nun şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.



