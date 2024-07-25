Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, Düzce'deki hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
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25 Temmuz 2024 17:31
Son güncelleme 25 Temmuz 2024 18:14
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

Gaziantep ekibi, kamp yaptığı Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde çalıştı.

İdmanda, FC Prishtina ile dün oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması, diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı takım, akşam idmanıyla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

 
 
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