Gaziantep FK, Maxim'in sözleşmesini uzattı

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile 2024 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Maxim'in sözleşmesini uzattı
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02 Kasım 2021 21:50
Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantep FK, iç transferde Alexandru Maxim ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, kendisini yeniden kırmızı-siyahlı ekibe dahil eden bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde kulüp başkanı Cevdet Akınal ile yöneticiler Mehmet Ali Şimşek, Mesut Akın ve Emrah Özdağlı da hazır bulundu.

Açıklamada, "Oyuncumuz Alexandru Maxim'i bir kez daha tebrik ediyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.


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