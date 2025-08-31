Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek bu sezon ikinci galibiyetini aldı.



Lig'de 7. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, ilk hafta maçında evinde Galatasaray'a, ikinci hafta ise TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.



Teknik direktör değişikliğinin ardından Burak Yılmaz yönetiminde sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, ikinci galibiyetini Kasımpaşa karşısında 3-2'lik skorla aldı.



Gaziantep FK formasını ilk kez terleten yeni transfer Melih Kabasakal, ilk maçında gol atma başarısı gösterdi.



Güneydoğu temsilcisinde Lungoyi ve Arda Kızıldağ'da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.



