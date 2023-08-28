Gaziantep FK'dan Rıza Çalımbay iddialarına yanıt!

Gaziantep Futbol Kulübü'nün internet sitesi üzerinden Rıza Çalımbay'la ilgili çıkan iddialara ilişkin bir açıklama yayınlandı.



Açıklamada, takımın başına Rıza Çalımbay'ın geçeceği yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Rıza Çalımbay Gaziantep'e" başlığıyla verilen içerikler tamamen hayal ürünüdür. Kulübümüzün, Teknik Direktörümüz Erdal Güneş'e olan güveninin sonsuz olduğunu bir kez daha dile getiriyor, taraftarlarımızın ve camiamızın birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu zamanlarda, bu tarz haberlere aldırış etmemesini rica ederiz."



