Gaziantep FK'da seçimli olağan genel kurul toplantısı ertelendi

Gaziantep Futbol Kulübünde seçimli olağan genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Gaziantep FK'da seçimli olağan genel kurul toplantısı ertelendi
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30 Mayıs 2023 16:42
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde olağan genel kurul toplantısı ertelendi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün seçimli olağan genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ertelenen genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde yapılacağı kaydedildi.

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