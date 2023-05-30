Gaziantep FK'da seçimli olağan genel kurul toplantısı ertelendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde olağan genel kurul toplantısı ertelendi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün seçimli olağan genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Ertelenen genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde yapılacağı kaydedildi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün seçimli olağan genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Ertelenen genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde yapılacağı kaydedildi.