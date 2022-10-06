Gaziantep FK'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Gaziantep FK, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK'da hazırlıklar sürüyor
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05 Ekim 2022 19:15
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 7 Ekim Cuma günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç çalışmada yer almadı.

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