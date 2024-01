Gaziantep FK, 90+6'da bulduğu golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gaziantep FK, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı.



Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep Fk 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Papis Djilobodji kaydetti.



Gaziantep FK bu sonucun ardından Zİraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR



14. dakikada sol taraftan köşe atışını kullanan ev sahibi takımda Mirza Cihan'ın ortasına iyi yükselen Nkoulou'nun kafa vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun son anda topu çeldi. Pozisyonun devamında ceza sahası dışından Mirza'nın sert şutunda, top direkten oyun alanına döndü.



21. dakikada Mirza Cihan'ın kullandığı serbest atışta topa iyi yükselen Nkoulou'nun kafa vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun gole izin vermedi.



Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.



49. dakikada Gaziantep FK'nin atağında sağ kanatta topla buluşan Dragus'un ara pasında Markovic'in sert vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun'un müdahale ettiği meşin yuvarlak direkten kornere çıktı.



73. dakikada ev sahibi takımın Maxim'le sağ taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda, top üst direkten döndü ve kaleci Bahri Can Tosun'da kaldı.



90+4. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Markovic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



Karşılaşmayı 1-0 kazanan Gaziantep FK, kupada son 16 turuna yükseldi.



Stat: Kalyon



Hakemler: Emre Kargın, İlker Takpak, Bersan Duran



Gaziantep FK: Batuhan Ahmet Şen, Djilobodji, Furkan Soyalp, Jevtovic (Dk. 46 Maxim), İlker Karakaş (Dk. 46 Dragus), Morais, Ertuğrul Ersoy, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Markovic), Mirza Cihan (Dk. 65 Mustafa Eskihellaç), Ömürcan Artan (Dk. 19 M'Bakata), Nkoulou



Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Eren İyican, Samet Yalçın (Dk. 46 Erkan Değişmez), Omar Imeri (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), Haqi Osman (Dk. 82 Burak Çoban), Ahmet Aslan, Musah Mohammed (Dk. 67 Yusuf Bozkurt), Adem Metin Türk (Dk. 76 Arda Çetin), Eray Akar, Furkan Apaydın, Halil İbrahim Sevinç



Gol: Dk. 90+4 Djilobodji (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 30 Marius Sumudica (Teknik direktör), Dk. 88 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Dk. 77 Halil İbrahim Sevinç (Bodrum FK)