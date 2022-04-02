Gaziantep, Darüşşafaka deplasmanında kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk olduğu Darüşşafaka'yı 76-71 yendi.



Başa baş mücadeleye sahne olan ilk periyot, konuk ekibin 16-15 üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci periyotta pota altını etkili kullanarak Gulley ve Doyle ile sayı üreten Gaziantep Basketbol, 16. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 21-31. Darüşşafaka, Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık isabetleriyle oyunu dengeledi ve devre arasına 35-35 eşitlikle gidildi.



Üçüncü çeyrekte Gulley'nin skorer oyununa Pineiro'nun sayılarıyla cevap veren ev sahibi takım, final periyoduna 56-52 önde girdi.



İki takımın da pota altını zorlayarak sayı ürettiği son periyotta başa baş mücadele devam etti. Gaziantep Basketbol, savunmaların sertleştiği son çeyrekte bitime üç dakika kala rakibine sadece bir sayı izni verdi ve mücadeleden 76-71 galip ayrıldı.



Konuk takımda Gulley, 29 sayıyla maçın en skoreri oldu. Darüşşafaka'da Doğuş Özdemiroğlu'nun 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, 17. galibiyetini aldı, Darüşşafaka ise 8. yenilgisini yaşadı.



Salon: Ayhan Şahenk



Hakemler: Serkan Emlek, Can Mavisu, Batuhan Söylemezoğlu



Darüşşafaka: Caupain 10, Doğuş Özdemiroğlu 20, Pineiro 15, Berke Atar 9, Boothe 6, McCullough 9, Troy Selim Şav, Sinan Güler 2, Görkem Doğan, Can Maxim Mutaf



Gaziantep Basketbol: Peterson 8, Cem Ulusoy 2, Luther 10, Gulley 29, Kaba 11, Doyle 16, Dusan Cantekin, Orhan Haciyeva, Ahmet Furkan Özkan, Tevfik Akdamar



1. Periyot: 15-16



Devre: 35-35



3. Periyot: 56-52





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