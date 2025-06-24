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Gaziantep Basketbol, Şemsettin Baş ile yola devam etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenörü Şemsettin Baş ile nikah tazeledi.

calendar 24 Haziran 2025 15:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gaziantep Basketbol, Şemsettin Baş ile yola devam etti
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Şemsettin Baş ile sözleşme yeniledi.

Kulüp genel menajeri Boray Dai, AA muhabirine, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda ilk olarak teknik kadroyla görüştüklerini dile getiren Dai, "Geçen sezon 18. haftadan sonra göreve gelen başantrenörümüz Şemsettin Baş, güzel bir ivme yakalamıştı. O yüzden hocamızla yola devam etmeyi düşündük. Böylelikle istikrarlı şekilde yeni sezona hazırlanacağız." dedi.


Başantrenör Baş ile istişare içesinde yeni sezon planlaması noktasında da sonuç almaya başladıklarını aktaran Dai, takımda 2 sezondur pivot pozisyonunda görev alan Duşan Cantekin ile de yeni sözleşme imzalandığını kaydetti.


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