Gasperini: "Babaanne gibi oynamadığında iyi"

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Josip Ilicic'i ilginç bir şekilde anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Gasperini: 'Babaanne gibi oynamadığında iyi'
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04 Mart 2021 17:26
Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, yıldız oyuncusu Josip Ilicic'i anlatırken, bazen "babaanne" gibi oynadığını söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Ilicic, düzenli şekilde idman yaptığında ve babaanne gibi davranmadığında harika bir oyuncu oluyor. Böyle zamanlarda ona 'profesör' diyorum." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Ilicic, bu sezon 26 maça çıktı ve 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.



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