Gasper Okorn: 'Fiziksel olarak dayanamadık'

Macaristan Başantrenörü Gasper Okorn, ikinci yarıda Türkiye'nin agresif oyununa fiziksel olarak karşılık veremediklerini söyledi.



Ay-yıldızlı ekibi galibiyetinden dolayı tebrik eden Okorn, "Türkiye, ikinci yarı çok daha iyiydi. Bana göre, ilk yarıda iyi oynadık. Ancak ikinci yarıda artık hücum ribauntlarını kontrol edemedik. Türkiye'nin agresifliği aynı şekilde devam etti. Pes etmediler. Biz ise fiziksel olarak dayanamadık. Bu yüzden hata üstüne hata yaptık ve sonuçlar hızla aleyhimize döndü. Kritik oyuncu Şehmus Hazer'di. 25 sayı attı ve bu kesinlikle çok fazlaydı. Bu, büyük bir fark yarattı." şeklinde görüş belirtti.



Macar oyuncu Gyorgy Goloman ise maça iyi başladıklarını belirterek, "Müsabakaya sıkı bir mücadeleyle başladığımızı düşünüyorum. Kendimizi oyunun içinde tuttuk ancak ikinci yarıda biraz dağıldık. Neyse ki onları pazartesi günü tekrar göreceğiz." dedi.







