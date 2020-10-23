Galatasaray, Ocak 2017'deki ara transfer döneminde PAOK'tan renklerine bağladığı'i Ocak 2019'daki ara dönemde Al İttihad'a satmıştı. Yeşil Burun Adaları pasaportlu kanat oyuncusunu Fenerbahçe, geçen sezonun başında Temmuz 2019'da kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan takımına geri dönen, adı yeniden Galatasaray ile anılan Rodrigues, hakkında çıkan bir haber üzerine açıklama yaptı.Garry Rodrigues, bir gazetede yer alan "Emre Belözoğlu ve Erol Hoca ile bir problemim yok. Olmadı. Bana 'Seni istemiyoruz' demediler ama kalmamı da istemediler!" Galatasaray beni transferin son günü istedi. Kulübüm Al İttihad reddedince Galatasaray'a gidemedim. Orada oynamak isterdim." sözlerinin asılsız olduğunu açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Garry Rodrigues "ifadelerini kullandı.