Garry Rodrigues'e zamlı kontrat teklifi!

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ile birlikte yıldızı parlayansatılıp satılmayacağı konusunda çeşitli görüşler ortaya atılırken, Galatasaray teknik heyeti, başarılı futbolcunun kalmasına karar verdi. Üstelik, çok daha iyi bir Rodrigues izletmek için kolları sıvadı.Transferi uzun süre gündemi meşgul eden ama istenen teklifleri alamadığı için kalan 28 yaşındaki futbolcudan çok şey bekleyen teknik direktör Fatih Terim, hızı ile fark yaratan Rodrigues'in skor üzerinde daha etkili olması için özel program hazırlattı.Buna göre 28 yaşındaki futbolcu, sürekli olarak gol vuruşu çalışacak. Teknik ekip, Rodrigues'e soldan içeri girip nasıl gol atacağı tek tek anlatıyor.Diğer taraftan Garry Rodrigues ile özel görüşme de yapan Terim, kendisine çok güvendiğini ve yeni sezon için büyük beklentileri olduğunu ifade etti.Fatih Hoca'nın gelişinin ardından son şampiyonlukta büyük katkı veren Rodrigues 9 gol, 10 asistlik performans ortaya koymuştu. Galatasaray Teknik Direktörü bu başarısını tüm sezona yayıp, daha fazla katkı görebilmek için öğrencisini özel olarak çalıştırıyor.Bunun yanında yıllık ücreti 1 milyon 350 bin euro olan ve 2021'ye kadar sözleşmesi olan Garry Rodrigues zamlı tarife görecek ve ücreti 2 milyon euroya çıkarılacak.