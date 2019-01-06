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Garry Rodrigues Galatasaray'dan resmen ayrıldı!

Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti: Garry Rodrigues, Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'a imza attı.

Kaynak: Sporx.com
Garry Rodrigues Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
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06 Ocak 2019 21:05
GALATASARAY'DA AYRILIK! Garry Rodrigues, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı Arabistan Ligi ekibi Al Ittihad'a transfer oldu ve Galatasaray'a veda etti: "Çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray kulübüne yürekten teşekkür ediyorum."

GALATASARAY NE KADAR KAZANDI?

Galatasaray, KAP'a yaptığı bildimde Garry Rodrigues için Al Ittihad'ın 10,25 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca Arap kulübünün 10 milyon dolar üzerinde yapacağı gelecekteki muhtemel satışında, 10 milyon doların üzerindeki rakamın %20'sinin de Galatasaray'a ödeneceği belirtildi.

Galatasaray, Rodrigues'in eski kulübü PAOK'a %20 pay verecek. Galatasaray'ın bu transferden kasasına 8 milyon dolar girecek.

"HEM AİLEM, HEM KULÜP FAYDASI İÇİN BU KARARI ALDIM"

29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sarı kırmızılı camiaya teşekkür etti.

Garry Rodrigues, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak ailem ve benim için çok zor olacak. Ama hem ailem, hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum. Burada yaşadığım mutluluk, şampiyonluk ömrüm boyunca unutmayacağım şeyler. Unutamayacağım şeylerden bir diğeri de büyük Galatasaray taraftarının desteği. Stadımızdaki her maçta rakibe sahayı dar eden, bizi ileriye taşıyan tarifi olmayan muhteşem gücünüz her zaman aklımda olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray Kulübü'ne yürekten teşekkür ediyorum."




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