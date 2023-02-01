NBA'in efsane oyuncusu Kevin Garnett, kendisinin bu sezonun MVP ödülü için favori adayının Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic olduğunu söyledi.



Garnett, "ligi çözdüğünü" belirttiği Luka'nın bu yıl ödülü kazanacağına inandığını belirtti:



"Luka'nın temposunu ve olgunluğunu çok beğeniyorum. Hayatı boyunca hep kendisinden yaşlı adamlara karşı oynamış olduğunu görünce anlayabiliyorsunuz. Ligde hiçbir şeyden korkusu yok. Bazı savunma oyuncularını, bulundukları seviyede değillermiş gibi gösteriyor. Kendine özgü bir temposu var ve onu hızlandıramıyorsunuz. Bu ligi çözmüş."



Doncic şu an itibariyle 33.4 sayı, 8.9 ribaund ve 8.3 asist ortalamalarına sahip.





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